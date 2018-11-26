Япония вновь выразила протест Южной Корее из-за спорных островов

Токио, , 08:44 — REGNUM Япония выразила протест Южной Корее за поездку южнокорейских парламентариев на острова Такэсима (Токто — корейское название), сообщает 26 ноября Kyodo.

По данным издания, протест был направлен Сеулу по дипломатическим каналам.

Напомним, Токио претендует на острова Такэсима (Токто) после обретения Южной Кореей, которая раньше была японской колонией, независимости в 1945 году.

Оспариваемая группа островов расположена в западной части Японского моря между Корейским полуостровом и Японией. На данный момент острова находятся под контролем Вооруженных сил Южной Кореи.

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