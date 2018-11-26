За последние девять месяцев в Иракском Курдистане убили 37 женщин

Эрбиль, Ирак, , 08:35 — REGNUM За последние девять месяцев в Иракском Курдистане были убиты по меньшей мере 37 женщин, сообщает 26 ноября Kurdistan.ru.

Также 54 женщины покончили жизнь самоубийством, причиной которого стало насилие в семье. Также было отмечено 87 случаев сексуального насилия.

Данные были озвучены на форуме, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Правозащитники отметили, что в данной области ситуация улучшилась, однако по-прежнему требует серьезной работы.

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