Макрон: соглашение по Brexit — «хорошая сделка»

Брюссель, , 08:34 — REGNUM Brexit показал, что Европейский союз (ЕС) «хрупок» и нуждается в реформе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, чтобы одобрить соглашение о выходе Великобритании, сообщает Le Figaro.

«Это серьезный момент для ЕС», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что соглашение с Лондоном — это «хорошая сделка».

«Будущие отношения с Великобританией еще предстоит определить. Ясно, что Великобритания продолжит играть важную роль в европейском сообществе», — подчеркнул глава Франции.

Напомним, возрождение Европы было одним из обещаний Эммануэля Макрона. Президент Франции призывает создать бюджет еврозоны для поддержки инвестиций, а также единую европейскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, на внеочередном саммите в Брюсселе 25 ноября 2018 года главы 27 государств ЕС утвердили 585-страничный договор о Brexit.

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