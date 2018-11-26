Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» испытают уже в ближайшее время

Москва, , 07:50 — REGNUM Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» запланированы на декабрь 2018 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

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А уже в 2019 году начнут испытывать большой десантный корабль «Пётр Моргунов». По словам Королёва, именно эти корабли океанского класса планируется принять в состав ВМФ в ближайшее время.

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Адмирал уточнил, что в 2018 году в состав Военно-морского флота были приняты фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус». А в настоящее время на предприятии «Пелла» ведётся строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22 800. Всего для ВМФ их будет построено 18, шесть из которых — для Балтийского флота.

Продолжает поступать в ВМФ и новая техника. По итогам 2018 года флот получит 416 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли и катера, суда обеспечения, авиационную технику, а также радиолокационные и зенитные ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на калининградском заводе «Янтарь», на котором строится большой десантный корабль «Пётр Моргунов» заявляли, что его швартовые испытания должны начаться до 10 декабря 2018 года. По состоянию на середину октября готовность корабля составляла 82%. Сдача судна заказчику состоится в 2019 году.

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