Власти США частично открыли пункт пропуска на границе с Мексикой

Сан-Диего, США, , 07:34 — REGNUM Власти Соединенных Штатов частично открыли для пешеходов и автомобилей пограничный переход на границе с Мексикой, сообщили в отделении Таможенно-пограничной службы США.

«Восточный и западный контрольно-пропускные пункты для пешеходов на пограничном переходе «Сан-Исидро» открыты как в северном, так и в южном направлении», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что полосы движения автомобилей открыты в южном направлении, однако пять дорожных полос пока закрыты, поскольку там ведутся работы по установке дополнительных защитных барьеров.

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Напомним, пункт пропуска был закрыт из-за попыток беженцев силой перебраться через границу. Мигранты стали бросать в пограничников «похожие на камни предметы», после чего те применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, из Центральной Америки к границам США движутся сразу несколько так называемых караванов мигрантов, численность которых составляет по несколько тысяч человек каждый. Они утверждают, что спасаются от насилия и несправедливости в своих странах и ищут новой жизни в Соединенных Штатах.

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