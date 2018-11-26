В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета»

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире. Уникальными эти систем делает их универсальность и способность одновременно совмещать противолодочную и противоторпедную защиту. Об этом пишет американский журнал National Interest, который оценил российское вооружение.

Читайте также: Американские СМИ впечатлила российская техника химзащиты

Американский адмирал признал превосходство российских подлодок

Среди ближайших аналогов издание приводит в пример американскую систему защиты надводных кораблей от торпед (SSTD), которая также использует акустические сенсоры, и индийскую противоторпедную систему Mareech (ATDS). Однако оба комплекса не имеют противолодочной защиты.

Отмечается, что на сегодняшний день системами «Пакет» оснащены все пять кораблей «Стерегущий». При этом, по данным издания, Россия может их установить и на остальных восьми кораблях этого класса.

«Пакет» совместим с широким спектром фрегатов и носителей, однако о планах использования противолодочных систем на других кораблям, кроме «Стерегущего», пока не раскрываются.

Ранее по теме: «Адское оружие»: немецкие СМИ заявили о скорой поставке ВС РФ системы ТОС-2

Как пояснили в Минобороны, противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению командующего Шестым флотом ВМС США вице-адмирала Джеймса Фогго, Россия на сегодняшний день обладает эффективными подводными силами, которые были созданы благодаря серьёзным финансовым вложениям в эту сферу.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские СМИ назвали «божественное» оружие России