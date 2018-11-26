Китай и Япония будут совместно развивать энергетику и защищать экологию

Пекин, , 07:18 — REGNUM Китай и Япония подписали ряд соглашений о сотрудничестве по 24 проектам в сфере энергосбережения и развития новой энергетики в контексте защиты экологии, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Соглашения были подписаны 24 ноября во время форума двустороннего сотрудничества в сфере энергосбережения и защиты окружающей среды, который прошел в Пекине. В сферу сотрудничества двух стран также входят проекты многооборотной экономики, развития умных городов и борьбы с изменениями климата.

Глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн заявил, что по мере стремительного продвижения нового раунда открытости Китая на высшем уровне, страна рада приветствовать иностранные компании, включая японские фирмы инвестировать в китайский бизнес.

Отметим, что впервые форум прошел в 2006 году. С тех пор он стал играть важную роль в продвижении экономических и технологических обменов, а также прагматического сотрудничества меду двумя странами, о чем заявляют китайские эксперты.

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