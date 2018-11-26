«Безвиз» на 144 дня получат иностранцы, приехавшие в Китай через Чэнду

Чэнду, Китай, , 07:02 — REGNUM Столица китайской провинции Сычуань город Чэнду увеличит время безвизового пребывания для иностранцев, прибывающих в страну через этот город с 72 до 144 часов уже в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Для граждан 53 стран мира, обладающих всеми необходимыми документами для иностранных поездок, время пребывания в Китае в случае, если они приехали в страну через Чэнду, будет увеличено до 144 часов с 1 января 2019 года.

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Помимо Чэнду, подобные меры подписали также власти города Сямэнь в провинции Фуцзянь, порта Циндао в провинции Шаньдун, столицы провинции Хубэй города Ухань и столицы провинции Юньнань, города Куньмин. Они также вступят в силу с 2019 года, о чем сообщало ИА REGNUM. В Шанахе, Чжэцзяне, а также районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй без визы можно оставаться до шести дней.

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