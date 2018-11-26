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Окружные суды Верховного народного суда Китая рассмотрели уже 28,5 тыс. дел

Политика

Напомним, что первый и второй окружные суды Верховного народного суда Китая были созданы в 2015 году

Окружные суды Верховного народного суда Китая рассмотрели уже 28,5 тыс. дел
В суде

Пекин, 26 ноября 2018, 06:20 — REGNUM  Шесть окружных судов Верховного народного суда (ВНС) Китая рассмотрели с момента своего создания 28 494 дела, сообщает агентство Синьхуа.

Все суды занимались продвижением программ развития юридического сектора страны улучшения квалификации пула судей, отмечает издание. Кроме того, окружные суды существенно усилили свою работу по улучшению надзора за судопроизводством, а также стандартизации применения дискреционных полномочий и оптимизации структуры в целом с целью улучшения эффективности.

Напомним, что первый и второй окружные суды Верховного народного суда Китая были созданы в 2015 году, а затем, в 2016 году были созданы еще четыре. Все решения, принимаемые окружными судами ВНС равны по силе самому ВНС и осуществляются от его имени.

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