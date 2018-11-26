Порошенко: Киев на пороге исполнения «тысячелетней мечты»

Киев, , 04:38 — REGNUM Тысячу лет в Киеве ждали исполнения мечты о «духовной свободе». Украина — на пороге её осуществления, написал украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Должна осуществиться мечта о получении автокефалии украинской церковью. За этим грядет расцвет киевской духовной традиции, начало которой положило крещение «Киевской Руси-Украины» князем Владимиром, отметил он.

Самостоятельная церковь гарантирует жителям Украины «духовную свободу», добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Порошенко пообещал, что решение об утверждении томоса для поместной неканонической Украинской православной церкви будет принято заседании синода Вселенского патриархата 27−29 ноября. В декабре ожидается Собор новой церкви, добавил он.

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