Кургинян: неадекватную шпану на Украине надо остановить как можно раньше!

Москва, , 04:15 — REGNUM Нынешняя украинская власть — это «банда с менталитетом мелкой шпаны», которая орудует тяжелым вооружением также, как обыкновенной «финкой» в духе бандеровских прописей, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Для них государство — это криминальная банда, которая должна вести себя по бандеровским прописям. Почитайте эти прописи. На нашей границе находится огромная опасность. И от того, что мы эту опасность будем все время не видеть, ничего не изменится… Это называется контаминация. Рано или поздно мы ведь должны отреагировать. И чем раньше, тем лучше. Мы имеем дело с неадекватными людьми, которых останавливать надо раньше!», — заявил эксперт, добавив, что этим бандитам разбомбить свои города тяжелой авиацией все равно, что зубы почистить, поэтому договариваться по-хорошему с ними не выйдет.

Как ранее заявлял политолог, в результате провокации, которую осуществила Украина, направив 25 ноября свои военные корабли в сторону Керченского пролива и без согласования вторглась в территориальные воды России, носит характер эскалации конфликта. И если на нее не ответить, то в дальнейшем будут предприняты еще более жесткие действия против России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы балансируем на грани войны!»: Кургинян о провокации Украины