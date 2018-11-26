Задержанные корабли ВМС Украины доставят в Керчь

Симферополь, , 04:07 — REGNUM Украинские военные корабли, задержанные российскими пограничниками за нарушение границы, доставляются в керченский порт. Об этом сообщил 26 ноября журналистам сотрудник Пограничного управления ФСБ по Крыму Антон Лозовой.

Представитель ведомства подтвердил, что при задержании пострадали трое военнослужащих Украины. Медики оказали им необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября в российских водах были задержаны три корабля ВМС Украины: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В МИД России инцидент назвали провокацией Киева, украинская сторона ожидаемо охарактеризовала ситуацию как проявление «российской агрессии».

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