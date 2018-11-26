Для полиции Украины усилен режим несения службы

Киев, , 03:27 — REGNUM Украинская полиция переведена на усиленный режим несения службы в связи с возможным введением в стране военного положения. Об этом заявил 26 ноября на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил глава нацполиции Сергей Князев.

Он пояснил, что вместе с Национальной гвардией полицейские обеспечивают охрану консульских учреждений и посольств. Пока обстановка в стране остается спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней из-за обострения в Керченском проливе. Президент Петр Порошенко одобрил инициативу и внес ее на утверждение в Верховную раду.

25 ноября три военных корабля Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды. Все они — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — были остановлены пограничниками с применением оружия и задержаны. В Киеве инцидент назвали «российской агрессией».

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