В ДНР ответили на сообщения о массированных обстрелах ВСУ

Донецк, , 02:46 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики опровергли сообщения о массированном обстреле украинскими военными жилых районов. Об этом сообщает 26 ноября Донецкое агентство новостей.

Представитель народной милиции ДНР назвал обстановку на линии соприкосновения в целом спокойной. Ситуацию, как и всегда, держат под полным контролем вооруженные силы республики, отметил он.

Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов подтвердил, что обстрелы из запрещенного вооружения не зафиксированы. Ранее о массированных обстрелах населенных пунктов ДНР сообщили некоторые СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге ДНР из минометов калибром 120 и 82 мм. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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