Старт агиткампании: Пашинян ушёл в отпуск, Саркисян выступил с посланием

Ереван, , 00:26 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, в Армении стартует агитационная кампания по внеочередным выборам в парламент. Кампания продлится всего 12 дней. Выборы состоятся 9 декабря. В них участвуют девять партий и два блока, в том числе блок «Мой шаг», который возглавляет и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Премьер заявил, что на период агитационной кампании уйдёт в отпуск, чтобы полноценно участвовать в предвыборных встречах.

25 ноября блок «Мой шаг» провёл сбор средств, которые пойдут на финансирование предвыборной кампании. Политической силе удалось собрать 236 млн драмов ($486 тысяч).

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное собрание.

«26-го ноября стартует агитационная компания перед внеочередными выборами в Национальное Собрание.

Эти выборы после больших апрельско-майских перемен — важнейшее событие политической жизни Армении, результаты которого очень существенны в плане развития и перспектив страны. От каждого из нас требуется высокая ответственность и сознательность, в какой бы должности мы ни были, какие бы возможности ни имели», — говорится в послании.

Президент Армении обратился к государственным органам, чтобы те достойно продолжали исполнение своих законных обязанностей и конституционных требований. Саркисян выразил уверенность, что свободные, равные и законные выборы отныне неотъемлемая часть новой истории Армении.

«Обращаюсь к участвующим в выборах политическим партиям и блокам: надеюсь, что вы с величайшей ответственностью подошли к своему политическому заявлению — формированию команд и программ. Они наметят пути дальнейшего развития Армении. Будьте верны тем ценностям, которые вы исповедуете, в то же время, будьте уважительны и учтивы по отношению друг к другу», — отметил президент Армении.

Он пожелал успеха в предстоящих выборах всем участвующим политическим единицам.

Обращаюсь к гражданам Армении президент попросил их быть требовательными в обсуждении программ, слушать всех, чтобы быть информированными и осознанно совершить свой выбор.

«Примите своё решение в соответствии со своими представлениями о развитии Армении, со своими ценностями. Помните, что от всех и каждого из нас зависит будущее Армении. Храни Господь Республику Армения, Республику Арцах, весь армянский народ и всех граждан Республики Армения!», — подчеркнул Саркисян.