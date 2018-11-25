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МИД РФ о провокациях Киева: «Методы бандитские»

Политика

«Сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии»

МИД РФ о провокациях Киева: «Методы бандитские»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пираты азовского моря

Москва, 25 ноября 2018, 23:40 — REGNUM  Власти Украины, осуществившие провокацию с военными кораблями в Керченском проливе, применяют «бандитские методы». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в соцсети Facebook.

«Методы бандитские, — написала дипломат. — Сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии».

Ранее командование Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины на странице в соцсети Facebook сообщило, что спецназ РФ захватил в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, которые незаконно вторглись на территорию России.

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МИД России
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