«Занятое» ВСУ село и так было под контролем Киева — ЛНР

Луганск, , 21:19 — REGNUM Заявление штаба «Операции объединенных сил» («ООС») о том, что ВСУ якобы «зачистили» населенный пункт Рассадки в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, село Рассадки в районе Светлодарской дуги, согласно Минским соглашениям, находится под контролем Киева с 2015 года.

«Населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине», — подчеркнул он.

Напомним, 24 ноября в пресс-центре «ОСС» на странице в соцсети Facebook сообщили, что бойцы ВСУ «заняли» село Рассадки в так называемой «серой зоне» на Светлодарской дуге в Донбассе.

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