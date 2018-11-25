Порошенко: «Мы должны помнить об украинской общине в РФ»

Киев, , 20:37 — REGNUM Украинскую общину в Российской Федерации необходимо поддерживать «разными способами». Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти Украины) должны помнить об украинской общине в РФ, — написал украинский лидер. — Давайте разными способами поддерживать ее».

Напомним, 18 ноября писатель Александр Проханов в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале заявил, что президент Украины Пётр Порошенко создает антирусское государство и добился в этом успехов.

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