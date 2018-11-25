Калининград под прицелом НАТО и в центре соседских вожделений

Калининград, , 19:57 — REGNUM Положение Калининградской области в современной Европе уникально. И уникально оно как для России, так и для Европы. По сути регион является узлом соединения Восточной и Северной частей континента, что даёт прекрасные возможности для торговли, транзита грузов и судоходства. Именно благодаря Калининграду Россия по сей день имеет открытый выход в Балтийское море, а НАТО, в свою очередь, лишено возможности полностью замкнуть на себя Балтику. В то же время, область географически оторвана от основной части Российской Федерации и представляет собой крепость в окружении государств, далеко не всегда дружелюбных нашей стране. Эти факторы заставляют их регулярно поднимать вопросы об угрозах от «самой милитаризованной зоны в Европе», «пересмотре статуса региона» и т.д., используя при этом все возможные средства: крупномасштабные военные учения, размещение военных баз, политическое давление и даже поиски «исторической справедливости».

В ходе сентябрьского визита в США, польский президент Анджей Дуда предложил Дональду Трампу построить на территории Польши американскую военную базу, причём затраты на её обустройство (около 2 млрд долларов) Дуда предложил покрыть из бюджета своей страны. А дабы психологически подвигнуть к положительному решению своего американского визави, польский президент предложил назвать этот объект «Форт Трамп». Президент США ответил уклончиво, сказав, что это будет решать его Администрация. Безусловно, 2 миллиарда — сумма немалая, и готовность Польши на подобный шаг вполне может найти отклик в Белом доме. Польша же решает здесь две задачи. С одной стороны, подобный проект призван повысить значимость Польши в глазах чиновников ЕС, у которых к Варшаве серьёзные претензии относительно запрета абортов, новой судебной реформы и отказа от приёма в страну мигрантов. Всё это противоречит либеральным установкам еврочиновников, и американская военная база на границах НАТО и ЕС станет фактором, с которым ключевым странам Европы придётся считаться и в большей степени идти Польше на уступки. Но этот аспект скорее второстепенный.

В первую же очередь, столь желаемый польским руководством «Форт Трамп» — очевидный фактор давления на военную безопасность России. С 2014 года в рамках программы Atlantic Resolve на территории Польши уже размещается 3,5 тыс американских военных на ротационной основе. В конце апреля сего года министр обороны США заявил о необходимости расширения военного присутствия в Польше путём размещения там бронетанковой дивизии. А с 2022 года запланирована установка объектов американской ПРО в республике. Естественно, Калининградская область для подобных планов — как кость в горле. Крупная военно-морская база и наличие в регионе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» служат формальным поводом для западных СМИ и отдельных политических сил стран Восточной Европы держать высокий градус русофобской истерии.

Так, в октябре 2018 года американская телекомпания CNN сделала репортаж о модернизации хранилищ ядерного оружия под Калининградом. Поводом послужили фотоснимки с неких строящихся объектов, при этом аргументов, подтверждающих отношение данных объектов к ядерным силам и вообще к армии озвучено не было.

Не отстают от поляков и их соседи литовцы, также имеющие границу с Калининградской областью. В сентябре сего года все парламентские фракции Литвы (за исключением социал-демократов) подписали соглашение о введении всеобщей воинской повинности с 2022 года и увеличении военного бюджета страны до 2,5% от ВВП к 2030 году. Причиной подобного шага по заявлениям депутатов Сейма от партии «Союз отечества — христианские демократы Литвы», как нетрудно догадаться является «беспрецедентное наращивание вооружённой группировки в Калининграде и западных областях России, в десятки раз превосходящей находящиеся в Прибалтике силы НАТО».

В то же время, бывший министр обороны республики, а ныне депутат литовского Сейма от социал-демократов, Юозас Олекас считает подобные военные расходы чрезмерными для страны, а для поддержания должно уровня обороноспособности вполне хватит и 2% от ВВП. По мнению парламентария, лучше направить дополнительные средства в здравоохранение и образование, что в гораздо большей степени позволит создать безопасное общество. В поисках лучшей доли и социальной стабильности многие литовцы уезжают в Западную Европу. Стоит отметить, что массовая эмиграция из Литвы трудоспособного населения стала настоящим бедствием для страны. С 1991 года численность населения Литвы сократилась с 3,706 млн человек до 2,848 млн в 2017 году.

Судя по риторике местных властей, Литва решила выбрать себе специфическую нишу в общеевропейской экономике — это хозяйственное обслуживание иностранных военных баз. С 2004 года на аэродроме Зокняй, под Шяуляем размещены тактические истребители НАТО и авиатехническая группа альянса в рамках задач патрулирования воздушного пространства трёх прибалтийских стран. С июля 2016 года на ротационной основе размещается международный батальон НАТО под общим командованием Германии. Всего этого для безопасности маленькой, но гордой Литвы, находящейся на переднем краю обороны западного мира от российской агрессии, по мнению литовских политиков, мало.

В середине августа этого года министерство обороны Литвы объявило о создании в ближайшие месяцы на месте бывшего советского военного полигона близ городка Казлу-Руда нового военно-воздушного полигона для нужд ВВС стран НАТО. Полигон этот располагается всего в 50 км от российской границы, на территории Сувалкского коридора, отделяющего Калининградскую область от Белоруссии, военного союзника России. Главной задачей объекта будет отработка уничтожения наземных целей, в том числе тяжёлыми бомбардировщиками. По мнению экспертов, данный полигон и проводящиеся на нём учения должны стать не столько подготовкой к нападению на Россию, сколько ещё одним фактором военно-политического давления на Москву и создания угрозы дезинтеграции страны, отрыва от России её стратегически важного региона.

С целью блокады предпринимаются попытки давления и невоенного характера. В частности, в 2014 году прибалтийские государства вышли из международного соглашения «Энергетическое кольцо БРЭЛЛ», объединявшее Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. А ведь именно через Литву осуществляется поставка угля и газа в российский эксклав. Транзитное положение Литвы даёт возможность по своему усмотрению тормозить, задерживать и отправлять обратно российские эшелоны, ссылаясь даже на невразумительные подозрения вплоть до того, что кому-то из литовских таможенников или пограничников в этих поездах померещились «зелёные человечки». А литовские политики открыто заявляют о том, что Калининград является заложником Литвы, и это положение необходимо всецело использовать.

В последние несколько лет заметно активизировалась и информационная пропаганда о пересмотре статуса Калининградской области. В начале ноября этого года литовский политолог Бенас Володзка в издании Respublika опубликовал статью с громким названием «Литовский край в иностранных руках». В этом тексте Володзка ссылается на некие сомнительные исторические «факты», например, что якобы в Калининградской области уничтожены балтские культурные объекты и стёрта память о малоизвестном историко-культурном наследии Малой Литвы. Главным доводом в пользу умозрительной нероссийскости региона он приводит некое решение Потсдамской конференции 1945 года, согласно которой часть бывшей Восточной Пруссии передана СССР сроком на 50 лет. Напоминая, что 50 лет уже прошло, Володзка призывает всех неравнодушных политиков и чиновников Евросоюза заняться пересмотром статуса «самой милитаризированной территориии Европы», ведь от этого, по мнению политолога, зависит выживание Литвы и безопасность вообще всей Европы.

Миф о Малой Литве в сознание жителей прибалтийской республики внедряется с завидной регулярностью. Различные историки и краеведы пишут в учебниках и публикациях о российском регионе не иначе как о Малой Литве, а Калининград именуют Караляучюс. О мифическом 50-летнем сроке аренды Советским Союзом Кёнигсберга в русскоязычной газете «Клайпеда» писала также активистка местной украинской общины Виктория Разгун. Она повторяет те же псевдоисторические штампы, что были высказаны ещё в 2014 году Лауринасом Кащюнасом, аналитиком государственного Центра восточно-европейских исследований, впоследствии ставшим депутатом Сейма, о том что сейчас нужно пересмотреть статус Калининграда, а для этого необходимо наличие политической воли у США и Великобритании. Даже президент Литвы, Даля Грибаускайте неоднократно подчёркивала, что Малая Литва — колыбель литовской культуры и литературы.

Регулярная апелляция литовских политиков к своим старшим братьям возымела некоторый эффект. Так в марте 2016 года заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в ходе встречи с президентом Литвы, Далей Грибаускайте заявил, что статус Калининградской области не является столь бесспорным, как о том говорят российские власти. Вершбоу в 2001—2005 годах был послом в России, а в 2014 году стал одним из ярых сторонников военной помощи прибалтийским странам для «сдерживания российской агрессии».

К теме пересмотра статуса российского эксклава проявляет интерес и Польша. В польском парламенте открыто обсуждаются возможные варианты обретения областью независимости и оказания для этого местным сепаратистам посильной помощи. Полякам тоже не чужды исторические изыскания — они уверяют, что именно польский король призвал тевтонский орден на земли Восточной Пруссии.

Идеи сепаратизма находят отклик и у некоторых местных жителей, среди которых подчас можно встретить весьма радикальных персонажей. Одним из нашумевших представителей этого движения являлся, к примеру, «Комитет общественной самообороны», известный тем, что трое его участников: Михаил Фельдман, Дмитрий Фонарёв и Олег Саввин, 1 марта 2014 года над зданием областного управления ФСБ вывесили немецкий флаг. Также, посредством уличной агитации и интернета они вели кампанию по присоединению региона к Литве. Впоследствии все они были арестованы по ст. 213 (хулиганство).

Другим заметным в СМИ эпизодом стал арест в мае 2017 года по обвинениям в попытке отторжения от России Калининградской области руководителя «Балтийского авангарда русского сопротивления», Александра Оршулевича. В 2016 году Оршулевич наведывался в Киев по приглашению Гражданского корпуса полка «Азов» в качестве участника конференции по вопросам создания «Балто-Черноморского союза» и о его перспективах в борьбе с «российской агрессией». Также, он является автором петиции о переименовании Калининграда в Кёнигсберг. Для этой цели он посещал приграничный польский городок Эльблонг, где предлагал местным властям поменять название города Калининград на Кёнигсберг на дорожных указателях. Его активная деятельность и связи в среде ультраправых движений Германии, Прибалтики и Украины приковали внимание зарубежных СМИ, в частности немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и бельгийской De Standaard, к вопросу переименования Калининграда. В своих текстах иностранные журналисты представили подобную кампанию нескольких радикалов в глазах своих читателей как массовую общегражданскую инициативу.

Помимо радикалов в регионе существует множество различных умеренных групп и организаций, которые формально далеки от политики: от «Общества охраны немецкой брусчатки» до краеведческих кружков, изучающих культурное наследие Восточной Пруссии. Как правило, они чужды открытому сепаратизму и даже никого не призывают ничего переименовывать, но на своём уровне продвигают необходимость приобщения калининградцев к «новой балтийской идентичности» и интеграции с европейскими странами.

На протяжении длительного времени основным рупором подобной «мягкой силы» являлся Немецко-Русский дом. Большую часть времени его сотрудники на немецкие гранты просто учили людей немецкому языку и проводили культурные мероприятия, но не забывали и продвигать свою политическую позицию. Так в своём выступлении в стенах Немецко-Русского дома в 2016 году вице-консул ФРГ в Калининграде, Даниэль Лисснер убеждал собравшихся в том, что у России в мире больше нет партнёров, и страна скатывается в средневековье, не забыв упомянуть также о вопиющих нарушениях Российской Федерацией международного права в Крыму весной 2014 года и о последующем её «нападении на Восточную Украину». После этого Лисснера объявили персоной нон-грата, а Немецко-Русский дом признали иностранным агентом.

Несмотря на довольно эффективную работу российских спецслужб и последовательное усиление и переоснащение группировки войск в Калининградской области, угрозы для российского региона со стороны западных государств остаются очень серьёзными. Попытки иностранных СМИ и отдельных политических сил использовать непростое положение российского эксклава, режим санкций и связанные с этим экономические трудности местного населения для разжигания ненависти к федеральному центру не прекращаются. По сути, на первый взгляд малозаметные, но постоянные проявления «мягкой силы» посредством пропаганды представителей иностранных культурных центров при поддержке заинтересованных местных краеведов-сепаратистов подготавливают почву для массового недовольства Россией как таковой. А при первых проявлениях подобного недовольства Польша и Литва при поддержке НАТО вполне могут осуществить сухопутную, морскую и воздушную блокаду региона, вновь сославшись на «российскую агрессию».

Безусловно, в условиях сильной и централизованной российской власти отделение области представляется нереальным. Но география диктует свои условия. И в них главным источником проблем с 1991 года так и продолжает оставаться отсутствие полноценной сухопутной связи региона с большой землёй.