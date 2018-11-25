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Туск: ЕС и Великобритания «останутся друзьями»

Политика

25 ноября лидеры 27 государств ЕС утвердили 585-страничный договор о Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе

Брюссель, 25 ноября 2018, 19:27 — REGNUM  «Трудный процесс» ратификации соглашения по Brexit ожидает Европейский союз и Великобританию. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск на странице в соцсети в Twitter.

«Но независимо от итогов, одно можно сказать наверняка: мы (ЕС и Великобритания) останемся друзьями до конца дней и даже на один день дольше», — написал глава Евросовета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября лидеры 27 государств ЕС утвердили 585-страничный договор о Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе.

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