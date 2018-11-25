Туск: ЕС и Великобритания «останутся друзьями»

Брюссель, , 19:27 — REGNUM «Трудный процесс» ратификации соглашения по Brexit ожидает Европейский союз и Великобританию. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск на странице в соцсети в Twitter.

«Но независимо от итогов, одно можно сказать наверняка: мы (ЕС и Великобритания) останемся друзьями до конца дней и даже на один день дольше», — написал глава Евросовета.

Читайте также: Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября лидеры 27 государств ЕС утвердили 585-страничный договор о Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе.

Читайте также: Туск упрекнул европейских политиков за «флирт» с Путиным