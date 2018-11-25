ЕС предоставит Узбекистану льготы на экспорт 6200 видов узбекских товаров

Ташкент, , 19:21 — REGNUM Евросоюз также подтвердил готовность содействовать получению Узбекистаном односторонних тарифных льгот в рамках «Генеральной системы преференций плюс», сообщает МИД Узбекистана.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, данные льготы означают беспошлинное вхождение на таможенную территорию Евросоюза более 6200 видов узбекских товаров.

Договоренности достигнуты в ходе 14-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», которое прошло на этой неделе в Брюсселе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее товарооборот между Узбекистаном и ЕС за 9 месяцев текущего года составил 2,23 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.