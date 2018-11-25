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Узбекистан проведет проверку боеготовности войск

Политика

МИД отмечает, что данное мероприятие не направлено против Киргизии

Ташкент, 25 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  Проверка боеготовности войск Узбекистана пройдет 26 ноября, МИД республики направил об этом оповещение киргизской стороне, сообщает Кун.уз.

«В ноте узбекская сторона информирует кыргызскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Республики Узбекистан. Проверка направлена на оценку боевой готовности войск и сил Республики Узбекистан», сообщает издание.

В ноте подчеркивается, что данные мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Республики Узбекистан по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

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Внешняя политика Узбекистана
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