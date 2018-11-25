Сделка по С-400 с Турцией завершена

Ариф Асалыоглу, , 18:50 — REGNUM

Как сообщает CNN, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин приняли участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока». Эрдоган и Путин вместе поднялись на трибуну для выступления. Проект «Турецкий поток», который станет энергетическим мостом для Турции, постепенно идет к завершению. После окончания строительства приемного терминала в Кыйыкей, завершающего морскую часть проекта, российский газ начнет поступать в Турцию, а затем в Европу. 23 июня 2017 года в рамках проекта началось строительство на большой глубине. 4 ноября 2017 года нитка вошла в турецкую экономическую зону. Первая часть проекта была завершена 30 апреля 2018 года. Строительство второй линии, которое началось 26 июня 2018, закончилось церемонией на прошлой неделе. В конце 2019 года природный газ дойдет до Турции. 31,5 миллиарда кубометров природного газа, которые будут транспортироваться в рамках проекта, достаточно для удовлетворения годовой потребности в энергии 15 миллионов домов. Половина газа «Турецкого потока» будет использоваться в Турции, другая половина направится в Европу. В своем выступлении Эрдоган заявил: «Турецкий поток» — это исторический проект с точки зрения двусторонних отношений с нашими российскими друзьями. Мы не определяем наши отношения с Россией в соответствии с навязываниями других стран. Вместе с нашими российскими друзьями мы работали, чтобы обеспечить мир и стабильность как в нашем регионе, так и во всем мире». Путин в свою очередь отметил: «Объемы нашей торговли с Китаем достигнут 100 миллиардов долларов. Почему бы не сделать то же самое и с Турцией».

Сделка по С-400 завершена

Согласно NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео заявил журналистам о соглашении по системам С-400: «Текущая сделка завершена, я не могу ее отменить». В предыдущем заявлении Чавушоглу отметил следующее: «Мы приобрели С-400, на этом точка. Отныне здесь нечего обсуждать. У нас была срочная необходимость, и мы их купили. Покупая системы, мы проявили полную осторожность, чтобы не представлять угрозу для НАТО и наших союзников. Если бы наши союзники продавали, мы бы купили у них. Но забудьте о продаже, вы знаете, что однажды они даже забрали батареи на нашей границе. В связи с этим мы обязаны защитить наше воздушное пространство. Наша главная обязанность — защитить себя, наш народ и нашу землю».

Важное решение по Ирану

Samanyolu Haber цитирует заявление МИД Турции, сделанное по окончанию совещания по политическому диалогу между Турцией и ЕС на высшем уровне: «Мы пришли к соглашению по поводу всестороннего совместного плана действий и важности поддержания экономических выгод, которые появятся после отмены санкций по Ирану. Мы также договорились по вопросам противодействия присоединившимся к ИГИЛ и возвращению иностранных террористов-боевиков, а также в вопросе воздушной безопасности и более тесного сотрудничества между турецкими властями и институтами Евросоюза». 30 ноября начнутся переговоры по поводу подписания оперативного соглашения об обмене данных и информацией между Турцией и ЕС, а также между Европолом и турецкими должностными лицами, ответственными за борьбу с терроризмом и тяжкими преступлениями.

Рекордное число посетителей

Как сообщает TR724, 611 444 человек посетили в этом году 37-ю Международную Стамбульскую книжную ярмарку и 28-ю Стамбульскую художественную ярмарку. В этом году выставка, организованная для любителей чтения и искусства под девизом «Окружаем жизнь литературой», открыла свои двери для 183 755 учеников школ, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Пусть Израиль надавит на Иран

Согласно NTV, Путин будто бы предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «оказать давление на Тегеран, чтобы заставить их вывести войска из Сирии в обмен на смягчение американских санкций против Ирана». Как сообщает телевизионный канал Kanal 10, Нетаньяху провел совещание с членами парламентского комитета обороны и иностранных дел, во время которого сообщил о том, что российский президент выступил с предложением об оказании давления на Тегеран с целью освобождения Сирии от иранских военных сил.

«Охота на ведьм» на этой неделе

По сообщению TR724, во время операций в отношении сотрудников жандармерии, авиации и военно-морских сил Турции было вынесено решение о задержании 142 человек. 50 военнослужащих, в том числе 40 сотрудников действующей армии, среди которых есть пилоты, подозреваются в поддержке попытки государственного переворота 15 июня 2016 года. По той же причине генеральная прокуратура Анкары приняла решение об аресте восьми служащих жандармерии и военно-морского флота (в общей сложности 92 человека). Другим решением прокуратуры стало задержание 32 сотрудников министерства здравоохранения Турции. В рамках расследований, проведенных прокуратурой Бурсы по подозрению в использовании приложения ByLock, вынесено решение о задержании 20 человек, в том числе десяти полицейских и двух военнослужащих. В общей сложности было арестовано 48 человек. Задержания и обыски провели в утренние часы.

Сколько человек сидят в тюрьмах Турции

AktifHaber рассказывает о том, что министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль представил парламентской комиссии по планированию бюджет министерства и высших судебных органов на 2019 год. Гюль заявил о том, что по состоянию на 16 ноября 2018 года в тюрьмах Турции содержится в общей сложности 260 144 человека, из которых 202 434 человека осуждены, а 57 710 — арестованы до решения суда. Министр отметил, что работы над стратегией судебной реформы и стратегическим планом министерства продолжаются, а в процессе разработки обоих политических документов они направляют письма во многие учреждения с целью обмена мнениями. Также Гюль объявил о создании департамента по защите прав пострадавших, новых «комнат судебных собеседований» в некоторых судах для того, чтобы не ставить женщин и детей в еще более трудное положение, а также департамента альтернативных решений для разработки альтернативных методов разрешения споров.

Опубликованы аудиозаписи убийства Кашикчи

По сообщению Shaber3, из Партии справедливости и развития (ПСР) просочились записи убийства журналиста Джамаля Хашогги (Кашикчи). Журналист газеты Habertürk Четинер Четин, который известен в турецких СМИ как информационный агент разведывательной службы, сумел завладеть просочившимся аудиозаписями, из которых становится понятно, как именно произошло убийство. В его статье говорится следующее: «Согласно информации, полученной от турецких властей, прокуратура Стамбула располагает двумя различными звукозаписями, на которых присутствует голос Кашикчи. На этих записях часть, касающаяся Кашикчи, в общей сложности длится 11 минут. Во время беседы с американскими источниками, я еще раз убедился в том, что на прошлой неделе директор ЦРУ Джина Хаспел, прибывшая в Турцию, прослушала 11-минутную голосовую запись, а затем отправила ее в США».

Трамп об убийстве Кашикчи

Выступая на Fox News, президент США Дональд Трамп заявил, что звукозаписи, сделанные во время убийства журналиста Кашикчи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, находятся у него в руках, но он лично не хочет их слушать. Трамп сказал, что он располагает подробной информацией о полученных пленках.

Заявление Трампа по поводу Гюлена

По сообщению TR724, президент США заявил о том, что экстрадиция проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию не стоит на повестке дня. Ранее американский телеканал NBC News высказал предположение о том, что Белый дом приказал ФБР, министерству юстиции США и министерству внутренних дел США найти законные пути для выдачи Гюлена. После Трамп и выступил с заявлением о том, что вопрос о возвращении Гюлена в Турцию сейчас не стоит.

ЕСПЧ вынес решение по делу Демирташа

Согласно BirGün, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перевел свою заявку по поводу тюремного заключения бывшего сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттина Демирташа в решение. «ЕСПЧ вынес решение о том, что права Селяхаттина Демирташа на свободу и безопасность, а также право на выбор были нарушены. ЕСПЧ впервые за всю историю выступил против Турции, признав нарушение статьи 18 и установив, что задержание было произведено «по политическим причинам». Демирташа следует освободить», — заявил один из адвокатов бывшего лидера ДПН Бенан Молу. В соответствии с вынесенным решением Анкара должна будет выплатить 10 тысяч евро за нанесенный моральный ущерб и 15 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов. «Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на высшем уровне Федерика Могерини, прибывшая в Анкару на совещание по политическому диалогу между Турцией и ЕС на высшем уровне, провела совместную пресс-конференцию с Чавушоглу. В своем выступлении Могерини упомянула решение Европейского суда по правам человека: «Мы надеемся на освобождение Демирташа».

В Голландии вручили награду Diyalog Platform INS

По информации, предоставленной AktifHaber, в этом году награда Hoşgörü 2018 (Paleis van de Verdraagzaamheid 2018), которая уже 7 лет вручается в Голландии, досталась платформе Diyalog Platform INS, представляющей движение «Хизмет», за вклад в укрепление искусства сосуществования. В номинации было выдвинуто 14 фондов и учреждений. В результате трех этапного голосования в интернете Diyalog Platform INS набрала 61% голосов и получила награду.

Критический призыв России к Турции

Согласно газете Hurriyet, министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Национыльной разведывательной организации Хакан Фидан посетили Россию. Акар и Фидан встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими официальными лицами. Шойгу, обращаясь к Акару, отметил необходимость принятия обеими странами скорейших мер в отношении нынешней ситуации в Сирии. Российский министр добавил, что мирная зона в Идлибе нуждается в российской и турецкой поддержке. Стало известно, что на встрече помимо региональных вопросов, обсуждалась также последняя ситуация в Идлибе после подписания соглашения в Сочи.