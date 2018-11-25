От Азовского к Черному: Киев «увеличивает масштаб» провокаций

Москва, , 18:15 — REGNUM Киев отрепетировал свою пьесу в акватории Азовского моря и решил увеличить масштаб постановки, устроив провокацию в Черном море. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Маневры Украины уже не вызывают удивления, только лишний раз доказывают, что весь этот спектакль разыгрывается для западного зрителя в надежде представить нашу страну в негативном свете», — отметил Железняк.

По мнению парламентария, украинские власти «были бы счастливы, если бы в ходе провокации разваливающиеся сгнившие посудины ВМС Украины пошли ко дну вместе с нелицеприятной правдой о расхищенных на их ремонте и обслуживании средствах, а обвинить в потере кораблей можно было Россию».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заход украинских судов в территориальные воды Российской Федерации вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») назвал наглой провокацией со стороны Украины, попыткой развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины в Черном море вторглись в территориальные воды Российской Федерации.

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