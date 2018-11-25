В Госдуме опасаются обстоятельств провокации Украины в Керчи

Москва, , 18:07 — REGNUM Заход украинских судов в территориальные воды Российской Федерации — это «наглая провокация со стороны Украины, попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе», считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что эта военная провокация осуществляется накануне возможной предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

«Попытка помешать этой встрече с помощью нескольких кораблей украинских ВМС — это наиболее идиотский шаг из всех возможных. Украина и так денонсировала все соглашения с Россией, и из-за этого может реализоваться самый печальный и негативный сценарий», — отметил Толстой в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины в Черном море вторглись в территориальные воды Российской Федерации.

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