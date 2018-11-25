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В КНР пообещали решительно бороться с сепаратизмом на Тайване

Политика

Пекин прокомментировал итоги тайваньских местных выборов

В КНР пообещали решительно бороться с сепаратизмом на Тайване
tingyaoh
Тайвань

Пекин, 25 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан прокомментировал итоги местных выборов на Тайване, которые, по его словам, «отразили твердую волю общественности острова к совместному использованию преимуществ мирного развития отношений между берегами Тайваньского пролива», сообщает 25 ноября Синьхуа.

В комментарии также были отмечены стремление жителей Тайваня развивать островную экономику и повышать уровень благосостояния населения.

«Мы продолжим соблюдать консенсус 1992 года и решительно противостоять деятельности сепаратистских элементов, выступающих за «независимость» Тайваня», — подчеркнул Ма Сяогуан, пообещав развивать обмены между городами и уездами двух сторон.

Напомним, что под консенсусом 1992 года понимается общее признание КНР и Тайваня принципа «одного Китая», при том, что каждая из сторон вкладывает в этот термин собственное понимание.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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