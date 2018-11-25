США снабжали террористов на плато Аль-Сафа своим оружием

Дамаск, , 16:21 — REGNUM Операция по освобождению вулканического плато Аль-Сафа от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была закончена сирийской армией и ее союзниками 20 ноября. К планированию и руководству данной наступательной операции были привлечены российские военные советники. Принимали участие и российские подразделения спецназначения. Все это заняло около десяти дней. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Сейчас сирийским подразделениям предстоит очистить эту местность от остатков боевиков и выявить их склады с оружием и боеприпасами. Данная работа уже идет полным ходом, и можно проанализировать ее первые результаты.

Что бросается в глаза. Найдено большое количество оружия производства США. В частности, обнаружены двенадцать противотанковых ракетных комплексов TOW и TOW-2 и четырнадцать автоматических винтовок М-16. Кроме этого, найдены чешские мины для 82-мм минометов и иорданские мины для 60-мм минометов.

По имеющейся информации, данное оружие и боеприпасы закупались министерством обороны США в рамках программы Allied Forces Support («Поддержка дружественных сил»). По данной программе оружие и боеприпасы получила группировка «Джейш Магавир ат-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она насчитывает 6 тысяч боевиков, располагается в районе запретной зоны вокруг американской базы Эт-Танф в Сирии, у границы с Иорданией. Эта же группировка «охраняет» лагерь с 50 тысячами беженцев «Рукбан», а на самом деле просто удерживает их там насильно.

В СМИ неоднократно освещалась информация, что данная группа снабжает американским оружием террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, боевики группировки, маскируясь под террористов этой организации, постоянно нападают на представителей сирийской власти и военных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 ноября заявил, что США используют террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для реализации своих планов в Сирии.