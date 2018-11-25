Турция выступила против размещения постов США у своей границы

Анкара, , 16:12 — REGNUM Турция выступила против создания наблюдательных пунктов ВС США на севере Сирии вдоль сирийско-турецкой границы. В частности, министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что лично передал Председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду несогласие с этими планами. По мнению министра, таким образом Соединенные Штаты пытаются не допустить возможную турецкую наступательную операцию против курдских отрядов Народных защитников.

Кроме этого, Хулуси Акар подчеркнул, что данные шаги США приведут к усложнению обстановки в регионе. О негативной позиции Турции по вопросу размещения американцами постов наблюдения сообщили турецкие СМИ.

ИА REGNUM ранее информировало об американской инициативе по размещению наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе. Об этом объявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время брифинга 21 ноября. Мероприятия были поданы Джеймсом Мэттисом как шаги по предотвращению попадания террористических элементов в Турцию с территории соседней Сирии.

На самом деле, речь идет о том, что опорные точки размещения американских военнослужащих будут препятствовать военной операции Турции на территории Сирии против курдских отрядов Народных защитников. Эти отряды составляют основу Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.