ВМС Украины: Вертолетная группа ВС РФ идёт на перехват украинских кораблей

Киев, , 16:00 — REGNUM Командование военно-морских сил Украины заявило, что в сторону украинских кораблей, которые вторглись в территориальные воды Российской Федерации, на боевом курсе выдвинулась ударная вертолетная группа Вооруженных сил России, в составе которой присутствуют вертолеты Ка-52. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти организовали провокацию в Черном и Азовском морях.

Сегодня утром три корабля ВМС Украины со стороны Черного моря вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Украинские корабли, опасно маневрируя, двигаются к Керченскому проливу с юга и не выполняют законные требования российских властей.

Российские власти приняли решение закрыть движение гражданских судов по Керченскому проливу.

Затем появилась информация о том, что два корабля ВМС Украины вышли из азовского порта бердянск и взяли курс на Керченский пролив.

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