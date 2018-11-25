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Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за провокации Киева

Политика

Корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды

Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за провокации Киева
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Вид на Керченский полуостров

Симферополь, 25 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов из-за провокации Украины. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил журналистам генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

По его словам, данное решение было принято в целях обеспечения безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля украинских военно-морских сил незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и взяли курс на Керченский пролив, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

Также известно, что украинские власти уже обвинили Россию якобы в таране буксира, из-за которого двигатель корабля был поврежден.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: Три корабля ВМС Украины вторглись на территорию России

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