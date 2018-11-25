Россия намерена обсудить с Турцией химическую атаку на Алеппо

Алеппо, Сирия, , 08:30 — REGNUM Российская сторона намерена обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского города Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. Об этом 25 ноября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны России отметил, что инцидент с обстрелом Алеппо должен быть обсужден с Турцией как с гарантом режима прекращения боевых действий.

Напомним, 24 ноября боевики обстреляли западные кварталы крупнейшего сирийского города Алеппо. Снаряды, попавшие в торговые кварталы на улице Нил и районы Эль-Халидия и Эз-Захра, содержали отравляющее вещество (предположительно, хлор).

В результате обстрела 107 человек пострадали, сообщает SANA.

К месту обстрела прибыли российские военные из подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Они занимаются помощью пострадавшим и мониторингом ситуации в районе.