На Тайване правящая партия потерпела поражение на местных выборах

Тайбэй, , 08:08 — REGNUM На Тайване правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потерпела поражение на выборах в местные органы власти. Об этом сообщила сегодня, 25 ноября, Центральная избирательная комиссия Тайваня после завершения подсчета всех бюллетеней.

Кандидаты от ДПП смогли взять мандаты только в шести из 22 городов, уездов и специальных муниципалитетов. При том что до выборов ДПП контролировала 13 городов и уездов. В частности, правящая партия потеряла контроль над такими крупными муниципалитетами, как Гаосюн и Тайчжун.

При этом оппозиционная партия Гоминьдан получила в общей сложности контроль над 15 территориальными образованиями Тайваня.

Мэром столицы — Тайбэя был избран независимый кандидат.

Стоит отметить, что данные выборы в местные органы власти во многом предопределяют политический расклад сил на острове в преддверии выборов главы администрации Тайваня, которые должны пройти в 2020 году.

Нынешний глава администрации Тайваня от ДПП Цай Инвэнь возложил на себя ответственность за поражение своей партии на местных выборах. Он уже подал в отставку с поста председателя ДПП. Прошение об отставке также подал и премьер-министр Уильям Лай, но её не приняли.

Напомним, что Тайвань считает себя Китайской республикой, которая была основана в 1911 году после Синьхайской революции в империи Цинь. В 1912 году из различных революционных организаций была создана партия Гоминьдан (Китайская национальная партия), которая удерживала власть на существенной части Китая, раздираемого борьбой между милитаристскими кликами и японской интервенцией.

В 1949 году победу в многолетней гражданской войне одержали коммунисты во главе с Мао Цзэдуном и гоминьдановцы во главе с Чан Кайши укрылись на острове Тайвань, на котором они находятся по сию пору. Провозглашенная Мао Цзэдуном Китайская Народная Республика считает Тайвань своей территорией, в свою очередь Китайская республика на Тайване считает весь остальной Китай своей территорией.

Что касается Гоминьдана, то эта партия безраздельно властвовала на Тайване с 1949 года до начала XXI века, когда после выборов ей пришлось уйти в оппозицию. В 2008 году гоминьдановцы возвращались к власти, но потом снова уходили в оппозицию.