Мирные жители Алеппо подверглись химической атаке, более 100 пострадавших

Алеппо, Сирия, 25 ноября 2018, 08:08 — REGNUM 107 человек в сирийском городе Алеппо пострадали в результате обстрела снарядами, содержащими отравляющее вещество, сообщает 25 ноября агенство SANA.
По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Более всего от них пострадали жители квартала Эль-Халидия в районе улицы аль-Нил. Обстрел вели террористические группировки, находящиеся в зоне дислокации Идлиб.
При этом первые признаки отравления жители Алеппо почувствовали не сразу. У многих жителей первые признаки отравления появились только через два часа после обстрела города. Пострадавшие продолжают поступать с симптомами удушья в больницы города, где им оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что среди пострадавших много женщин и детей. Жители Алеппо поступают в больницу с признаками отравления разной степени тяжести. Многим из них потребовалась интенсивная терапия.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алеппо после химической атаки прибыли российские военные химики. Они оказывают помощь пострадавшим и наблюдают за обстановкой в районе обстрела.
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