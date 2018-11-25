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Мирные жители Алеппо подверглись химической атаке, более 100 пострадавших

Политика

Террористы обстреляли город снарядами с хлором

Мирные жители Алеппо подверглись химической атаке, более 100 пострадавших
Freedom House
После атаки

Алеппо, Сирия, 25 ноября 2018, 08:08 — REGNUM  107 человек в сирийском городе Алеппо пострадали в результате обстрела снарядами, содержащими отравляющее вещество, сообщает 25 ноября агенство SANA.

По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Более всего от них пострадали жители квартала Эль-Халидия в районе улицы аль-Нил. Обстрел вели террористические группировки, находящиеся в зоне дислокации Идлиб.

При этом первые признаки отравления жители Алеппо почувствовали не сразу. У многих жителей первые признаки отравления появились только через два часа после обстрела города. Пострадавшие продолжают поступать с симптомами удушья в больницы города, где им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что среди пострадавших много женщин и детей. Жители Алеппо поступают в больницу с признаками отравления разной степени тяжести. Многим из них потребовалась интенсивная терапия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алеппо после химической атаки прибыли российские военные химики. Они оказывают помощь пострадавшим и наблюдают за обстановкой в районе обстрела.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные химики прибыли в Алеппо после обстрела

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Война в Сирии
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