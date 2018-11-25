Ни пяди Курил!

Платон Беседин, , 10:04 — REGNUM

Япония хочет получить Курильские острова. Не новость. Проблемы — в другом. На днях Япония максимально настойчиво и чётко артикулировала своё намерение заполучить острова. А в России оказалось немало тех, кто в общем-то это сделать не против. Последнее беспокоит особенно. Забавно, — или, наоборот, логично? — но за то, чтобы отдать Курилы Японии, выступают, в том числе (или прежде всего?), в так называемом «патриотическом лагере». Как тут не вспомнить известное замечание Салтыкова-Щедрина о том, что у многих наших «патриотов» «Отечество» равняется «власть держащим».

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Безусловно, в вопросе Курил потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон». Общие слова — это замечательно, но что понимать под «национальными интересами»? У японцев они вполне однозначны: на Курилы в Стране восходящего солнца зарятся давно, и премьер-министр Синдзо Абэ клятвенно заверил вернуть их Японии. А вот понимание наших — российских — национальных интересов всё туманее.

Ближайшие переговоры России и Японии будут строиться на мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года. Японцы при этом, как всегда, стелют мягко. Абэ заявляет, что объединение мощи России с технологиями и опытом Японии принесёт великие плоды. Целых восемь пунктов сотрудничества и 150 совместных проектов предусмотрели. Но ведь подобное мы уже слышали — и не раз, а воз — китайско-российский, например — и ныне там. Только лес наш, русский, в Поднебесную идёт.

Так, а что Курилы? Речь идёт о том, чтобы японцы получили Малую Курильскую гряду: остров Шикотан и 18 мелких островов, именуемых Хабомаи. При этом данный вопрос не стоит воспринимать сугубо в контексте отношений России и Японии. Тут есть и ещё один ключевой участник — США. И в Вашингтоне, как нас уверяют, боятся того, что Россия постарается использовать курильский вопрос как механизм давления на Америку. Поднята же данная тема именно сейчас, потому что отношения России и США расстроились, как гитара, захваченная пьяным бардом.

Опять же Песков отметил, что Москва будет вести переговоры с Токио по проблеме мирного договора с учётом её союзнических обязательств перед США. Если быть пессимистическим реалистом, означать это может следующее: что-то да отдадим, но чтоб там, на отданном, не нарисовалось никаких американских военных баз.

Конечно, в Японии клятвенно уверяют, что, да, речь идёт только о передаче Малой гряды, а на Большую никто не зарится. И, само собой, никаких американских баз на возвращённых островах не появится. Свежо предание, ага.

Ведь в Японии традиционно сильны «правые», и они уже продавливают Абэ на предмет возвращения всех Курильских островов. Обретение Хабомаи только раззадорит аппетит. Слабость в геополитике чувствуют и тут же используют, а сдача Малой Курильской гряды будет воспринята именно как убийственная слабость. Касательно же американских баз — вопрос также не за семью печатями. После 1946 года Япония, несмотря на самость и дух, экономически да и социокультурно лежит под США. Токио может делать разные заявления, но стоит Вашингтону надавить чуть сильнее — и на Курилах мы увидим звёздно-полосатые флаги.

Переговоры России и Японии по Курильскому вопросу — это игра с крокодилом. Дай ему палец — и он откусит руку. Сначала Япония заберёт Хабомаи, а после скушает и Кунашир с Итурупом, пусть для того у Токио и нет никаких юридических оснований. Бонусом к ним могут пойти и богатейшие 200-мильные береговые зоны. Заметьте, это не абстрактный план, а то, что уже прорабатывалось и обсуждалось в ельцинскую эпоху. Вплотную же к Курильским островам Токио начало подступаться во времена «перестройки». Японцы не забыли об этом — они лишь ждали момента, когда Россия даст слабину.

Амбиции Токио понятны. Ничего паранормального. Пугает другое. Первое — если российская власть вдруг решится поделиться Курилами, то ничто не помешает это ей сделать. Ничто и никто. И второе — ужасает то, с какой лёгкостью в России часть так называемых элит уже начала говорить о том, что, мол, попробовать передать часть Курильских островов — в общем-то, уж и не такая плохая идея. Это звучит и с федеральных телеканалов, и со страниц газет. Будто нас, повторяю, сознательно готовят к тому, что так поступить нужно.

Однако это странный и лицемерный механизм. Когда горстка людей решает, как распорядиться народными землями, приводя аргументы в духе: а не задружиться ли нам с Японией, или отдадим Токио островок, а там посмотрим. Учили ли эти господа историю? Знают ли они, каковы исторически отношения России с Японией? Мы тут ведь и с турками дружбу устроили — и где она в результате? Против исторических соперников не надо играть в поддавки — с ними важно быть последовательным и несгибаемым. А сдача Курил — даже пяди их — вызовет массу вопросов: и по Крыму, и по Донбассу. Изумляет та лёгкость, с коей часть элит в принципе допускает такую возможность.

Это, знаете ли, напоминает известный эпизод из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Помните тот момент, когда Бунша — он же «липовый» царь, — махнув рукой, заявляет: «Кемская волость? Да забирайте!». К нему подбегает самозванец Жорж Милославский и шипит: «Что ж ты казённые земли разбазариваешь? Так никаких волостей не напасёшься!».

С Курилами ситуация у нас сложилась примерна такая же. Вот только на троне отнюдь не Бунша. Это — к счастью. А вот к сожалению — вокруг слишком много самозванцев, которые в желании устроиться поудобнее, готовы на что угодно — вплоть до разбазаривания собственных земель. И эти люди, засевшие внутри нашей страны, их трусливые, алчные порывы, куда опаснее любых японских притязаний и амбиций. С ними надо разбираться в первую очередь. Тогда ни о передаче Курил, ни чего-либо ещё речь в принципе заходить не будет. Стоит же дать волю самозванцам — и у нас попросят не только Курилы, но и что-нибудь ещё. Повкуснее. Так ведь уже не раз было в нашей истории. Неужели мы ничему не учимся?