Стратегический беспилотник ВВС США провел 6-часовую разведку у границ РФ

Калининград, , 07:46 — REGNUM Шестичасовой полет у границ России в районе Балтики провел 25 ноября стратегический беспилотный разведывательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По данным «Интерфакса», беспилотник ВВС США совершил вылет с авиабазы Сионелла, расположенной в Сицилии. Аппарат вел разведку у границ Калининградской области на высоте 15 тысяч метров, находясь при этом в воздушном пространстве Литвы. Затем Global Hawk переместился в воздушное пространство Эстонии, где стал проводить разведку у границ Псковской области.

Отметим, беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk оборудован инфракрасным сенсором, радаром для отслеживания движущихся объектов и видеокамерой высокого разрешения. Аппарат предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км.

Также RQ-4B способен отправлять полученную информацию в режиме реального времени через спутник и передавать точечные данные целей с высоким разрешением.