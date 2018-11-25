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Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

Политика

«Караваны мигрантов» не пройдут

Вашингтон, 25 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп вновь пообещал полностью закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо для остановки «караванов мигрантов». Об этом Трамп написал накануне, 24 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединённые Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией», — пишет Трамп.

Напомним, что из Центральной Америки к границам США движутся сразу несколько так называемых караванов мигрантов, численностью по несколько тысяч человек каждый. Эти мигранты утверждают, что спасаются от насилия и несправедливости в своих странах и ищут новой жизни в США.

Первый такой караван численностью в семь тысяч человек уже движется по Мексике и вскоре прибудет к границе с США. Американские власти, в свою очередь, заявили, что не допустят на территорию США нелегальных мигрантов и даже отправили на границу с Мексикой войска.

Трамп подчеркнул, что ни один из беженцев не будет допущен на территорию США до тех пор, пока суд в индивидуальном порядке не одобрит их заявки.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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