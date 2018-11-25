Власти Мексики опровергли соглашение о мигрантах с Вашингтоном

Мехико, , 05:29 — REGNUM Команда избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не имеет договоренностей с США о размещении в стране мигрантов из Центральной Америки. Об этом заявила будущий мексиканский министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро, сообщает телеканал Televisa.

Будущее правительство пока не может заключать каких-либо соглашений. В дальнейшем, несомненно, возникнет пространство для более активного и гибкого взаимодействия, пояснила она.

Вступление в должность нового президента Мексики запланировано на 1 декабря, после чего работу начнет сформированное им правительство.

О согласии Мехико на инициативу США, предполагающую нахождение мигрантов на мексиканской территории до решения Вашингтона относительно их убежища ранее сообщила The Washington Post. Несколько тысяч мигрантов в настоящее время находятся в мексиканском штате Нижняя Калифорния Северная.

22 ноября госекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что американские власти не допустят проникновения в страну из Мексики каравана мигрантов.

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