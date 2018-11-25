Минобороны РФ: 46 человек пострадали при обстреле Алеппо

Москва, , 04:56 — REGNUM При обстреле жилых районов сирийского Алеппо пострадали 46 человек, включая восьмерых детей. Об этом сообщил журналистам 25 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

У 46 человек зафиксировано химическое поражение. Все раненые госпитализированы, в медицинских учреждениях им оказывают помощь, пояснил он.

Обстрел, уточнил Конашенков, производился террористами, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб. В северо-западных кварталах Алеппо разорвались, предположительно, мины с хлором.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября снаряды, начиненные отравляющими веществами, попали в торговые кварталы Алеппо на улице Нил, а также в районы Эль-Халидия и Эз-Захра. Ранее сообщалось о примерно ста пострадавших.

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