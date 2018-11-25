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Макрон назвал позором поведение протестующих во Франции

Политика

Президент страны назвал недопустимым нападение на стражей порядка, агрессию и угрозы

Макрон назвал позором поведение протестующих во Франции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 25 ноября 2018, 03:39 — REGNUM  Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал участников протестных акций «желтые жилеты», недовольных повышением цен на бензин. Насилие и угрозы со стороны манифестантов он назвал позором, комментируя ситуацию в Twitter.

Макрон назвал недопустимым нападение на стражей порядка, агрессию в отношении других людей и журналистов, угрозы в адрес чиновников. Правоохранителей президент Франции поблагодарил за профессионализм и храбрость.

«Такому насилию не место в республике», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на улицы выходят граждане, возмущенные подорожанием топлива. По данным французского МВД, 24 ноября протест поддержали, участвуя в акциях, свыше 100 тыс. человек. В Париже 35 участников акций задержала полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 100 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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Политическая жизнь Франции
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