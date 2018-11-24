Никол Пашинян провёл шествие «искупления», пройдя 37 километров

Ереван, , 23:38 — REGNUM 24 ноября с утра исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал своих сторонников на «общеереванское шествие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, шествие началось в ереванском районе Нор Норк. Его участники, среди которых были министры, депутаты, мэр Еревана, прошли по 11 из 12 административных районов Еревана.

«Сегодня мы провели самое длинное и долгое шествие в истории Третьей Республики», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, подводя итоги акции.

«Наше шествие продолжалось ровно 9 часов, 25 минут. Мы прошли 37,5 километров за день», — продолжил Пашинян.

«Почему мы прошли этот путь? Какой был смысл в этом всем? Этим шествием мы вновь показали, что, как поется в песне, «наша воля тверже камня, а наша душа не сдается». И на пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа», — подчеркнул и.о. главы армянского правительства.

По его словам, сегодняшнее шествие, в каком-то смысле, также стало шествием «искупления». «Потому что мы уже шесть месяцев руководим Арменией в статусе правительства, в статусе власти. И это — шествие «искупления» за все ошибки, упущения, которые мы, возможно, допустили», — подчеркнул он.

В ходе шествия Пашинян заявил, что платформа «Мой шаг» полностью выполнила все обязательства, данные гражданам. Как подчеркнул он, «власть в Республике Армения сегодня возвращена народу».

26 ноября в Армении стартует избирательная кампания по внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 9 декабря. Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики и социологи предрекают убедительную победу на выборах.

Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.

РПА, которая также участвует в нынешних выборах, утверждает, что Никол Пашинян «злоупотребляет административным ресурсом». Политические оппоненты Пашиняна также критикуют его за «излишний популизм». Сам исполняющий обязанности главы правительства Армении категорически отвергает подобные обвинения.