Сроки реализации проекта «Стена» продлили на Украине

Киев, , 23:33 — REGNUM Украина до 2021 года продлила сроки реализации проекта «Стена» по укреплению границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал, слова которого обнародованы на сайте МВД Украины.

По его словам, проект был продлён до 2021 года из-за того, что в 2015—2017 годах было его недофинансирование.

Цигикал также добавил, что в украинском бюджете-2019 на реализацию проекта «Стена» уже заложено 400 млн гривен.

Ранее власти Украины объявили, что хотят возвести на границе с РФ целый комплекс военно-инженерных сооружений, который получил звучное наименование «Стена» или «Европейский вал». Первый этап возведения этого комплекса завершился тем, что в июле 2016 г. украинские депутаты обнаружили «огородную решетку» на границе в Харьковской области.

Тогда специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила дело по факту строительства «Стены».

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