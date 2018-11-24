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Писателю Ерофееву не позволили въехать на территорию Грузии

Политика

В сентябре 2018 года в посещении Грузии было отказано журналистам Виктору Литовкину и Александру Токареву

Писателю Ерофееву не позволили въехать на территорию Грузии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Грузия

Москва, 24 ноября 2018, 21:29 — REGNUM  Грузинские пограничники запретили въезд в страну российскому писателю Виктору Ерофееву. Об этом сам писатель сообщил в интервью ТАСС.

«На границе (23 ноября) мне сказали, что у меня нет разрешения на посещение Грузии», — рассказал Ерофеев.

При этом писатель добавил, что причину отказа во въезде в страну ему не объяснили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в посещении Грузии было отказано журналистам Виктору Литовкину и Александру Токареву. Как впоследствии заявило МВД Грузии, сотрудники СМИ якобы нарушили закон «Об оккупированных территориях».

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Российско-грузинские отношения
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