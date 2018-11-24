Абэ окончательно запутал японцев по «курильскому вопросу»

Анатолий Кошкин, , 20:02 — REGNUM

Незадолго до очередной, уже 23-й, встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре одна из центральных японских газет «Майнити симбун» сообщила о том, что Токио хотел бы начать переговоры с обсуждения условий заключения мирного договора между двумя странами, содержащихся в Советско-японской совместной декларации 1956 года. Как известно, в этом документе советская сторона под давлением тогдашнего 1-го секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в целях чуть ли не отрыва Японии от США предложила в качестве жеста доброй воли после подписания мирного договора передать в японское подчинение уже входившие в состав СССР острова Малой Курильской гряды — Шикотан и группу островов Хабомаи. При этом Абэ вознамерился лишь «для начала» подтвердить приверженность положениям этой декларации с тем, чтобы затем перейти к переговорам о принадлежности главных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, от претензий на которые официальный Токио не отказывается. Сказанное Абэ вовсе не было согласием ограничиться при подписании мирного договора Шикотаном и Хабомаи, как интерпретировали потом российские, да и некоторые японские СМИ сделанное Путину в Сингапуре «новое» японское предложение.

Однако, то ли в силу несовершенного перевода с японского, не уловившего нюансы, то ли, как следствие сознательно туманных выражений Абэ, у Путина, похоже, тоже создалось впечатление, что «друг Синдзо» кардинально изменил свою позицию и уже не претендует на острова Большой Курильской гряды. Такое впечатление произвели слова российского президента, когда он вышел проинформировать журналистов о содержании бесед с японским премьером. Ибо он стал объяснять сложности «передачи» Шикотана и Хабомаи по прошествии свыше 60 лет после обещанного «хрущевского компромисса». В последствии о невозможности «автоматической передачи» этих островов говорил в телеинтервью и пресс-секретарь президента РФ.

Разобраться в туманных разъяснениях Абэ попытался автор газеты «Майнити» Масао Ёра, который в статье «Два острова или ноль?» тоже указывает, что, по словам премьера Абэ, он договорился с Путиным развивать переговоры по «северным территориям» на основе советско-японской декларации 1956 года и стремиться заключить мирный договор. Однако нет ответа на вопрос, считает ли Абэ возможным согласиться на передачу Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора и тем самым завершить переговоры по территориальному размежеванию. Ёра пишет:

«Премьер Абэ заявляет, что нет никаких противоречий с изначальным курсом Японии, в соответствии с которым сначала решается территориальная проблема, а затем заключается мирный договор, однако они есть. Существуют различные формулировки: «сначала два острова», «два острова плюс альфа» и так далее, однако это свидетельствует о серьезной смене политики правительства. На самом деле, также непонятно, что подразумевает премьер Абэ, когда говорит об урегулировании территориальной проблемы».

В статье «Майнити» признается, что"велика вероятность, что если будут переданы два острова, на этом все и закончится… На самом деле, туманны даже перспективы возврата Хабомаи и Шикотана». А японцы, дает понять автор статьи, хотят все северные территории:

«После переговоров премьера Абэ с президентом Путиным прямыми и понятными были следующие слова бывших жителей островов, которых показали в телевизионных новостях: «Мы будем рады, если вернутся Хабомаи и Шикотан, но что касается Кунашира и Итурупа, то сложилось впечатление, что они предлагают нам потерпеть».

Кто предлагает «потерпеть»? Видимо, Абэ, ибо Путин ничего подобного не обещает.

С сомнением относится автор статьи и к обещанию Абэ демилитаризировать «северные территории» в случае их гипотетической передачи Японии, то есть «там не будет американских военных баз и военных объектов японских сил самообороны». Ёра пишет:

«Скорее всего, Абэ попытался развеять опасения российской стороны, однако согласятся ли на это США? Россия также в последнее время укрепляет военную мощь на Итурупе и Кунашире. Я не предлагаю раскрывать все детали переговоров, однако меня беспокоит позиция премьера Абэ, который или стремится достичь результатов до окончания своего премьерского срока, или же сбивает нас с толку по ключевым вопросам, предлагая нам полностью довериться ему».

От себя добавим, что Абэ, конечно же, преследует амбициозные цели остаться в истории как политик, совершивший почти невозможное — разрешил нерешаемую «территориальную проблему», якобы существующую в японо-российских отношениях. Но ему не удастся долго играть в детскую игру «Черное и белое не берите, «да» и «нет» не говорите!»… Он должен четко заявить: согласен он отказаться от нереалистичной позиции необоснованных требований всех южнокурильских островов или нет. Без этого велика возможность окончания бесплодных переговоров, причем окончания с нулевым результатом.