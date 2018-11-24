Рухани: США считают, что величие и власть основаны на силе

Тегеран, , 19:58 — REGNUM США навязывают свои ценности остальным странам мира. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на конференции в Тегеране.

«В Вашингтоне требуют, чтобы все думали, как США, и уважали американские ценности, — сказал Рухани. — Они считают, что величие и власть основаны на силе».

По слова главы государства, истинные ценности основаны на справедливости, совести и уважении прав других.

20 ноября глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью французской газете Le Figaro заявил, что РФ, ранее стокнувшаяся с ограничительными мерами со стороны США, является прекрасным торговым и политическим партнером Ирана.

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