«Марс»: 76-я годовщина второй Ржевско-Сычевской операции

Филатов Сергей, , 11:00 — REGNUM

После удачного отражения атаки немецких войск на Москву советское командование в лице Сталина приняло решение перейти от обороны к атаке, организовав общее наступление. Теоретически, это была хорошая возможность разбить врага, но на практике — войска Красной армии были истощены, нуждались в пополнении, отдыхе и продовольствии. Немцы окопались под Ржевом, где и развернулось, пожалуй, самое кровавое сражение в истории Великой Отечественной войны, которое продлилось 14 месяцев и унесло жизни более миллиона наших соотечественников. Многие историки не признают термин «Ржевская битва», поскольку в это понятие входит несколько спецопераций, разделенных длительными промежутками.

Вторая Ржевско-Сычевская операция под кодовым названием «Марс», проходила с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. Она была логическим продолжением неудачной первой Ржевско-Сычевской операции. Цель все та же — разгромить 9-ю немецкую армию, ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. К сожалению, выполнить поставленную задачу вновь не удалось. В результате нападения была освобождена территория в 11 км по фронту и 6 км в глубину, потери со стороны Красной армии составили 100 тысяч человек.

Существует мнение, что «Марс» было отвлекающим наступлением, а истинной целью было сковать силы противника и не дать ему перебросить подкрепление в Сталинград, где в это же время проходила операция «Уран». Если верить этой теории, вторая Ржевско-Сычевская может считаться успешной, но цена, которую заплатили советские воины, оказалась очень высокой.

Солдат отправляли в бой без артиллерийской поддержки, а иногда даже и без оружия. Подобный случай описывает Вячеслав Кондратьев в повести «Искупить кровью», когда изнуренные бойцы, чудом взявшие деревушку Овсянниково, по приказу командования должны были отбить атаку превосходящего в силах и средствах врага. По сути, их просто заставляли умереть, поскольку шансов выстоять не было. В этой сложной ситуации, рискуя попасть под трибунал, ротный принимает непростое решение отступать, чтобы не лишать бессмысленно жизни своих подчиненных. Его действия возмущают начальство, и командир батальона сразу же, не дав передохнуть, отправляет немногочисленных, чудом выживших бойцов на новый штурм деревни. Эта история написана Кондратьевым во время переписки с Евгением Ильичом Пригожиным, на основе его рассказов о битве под Ржевом. Собственно говоря, образ ротного автор писал именно с Евгения Ильича.

Ужасные воспоминания о тех событиях описывал и участник битвы Петр Михин в своих мемуарах «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы умирали, чтобы победить».

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить», — писал он.

В память о погибших под Ржевом близь деревни Хорошево планируют возвести монумент Неизвестному Солдату. По масштабу он будет сравним с Мамаевым Курганом. Из 19 финалистов Открытого международного творческого конкурса победил проект скульптора Андрея Скоробцова, называется он по строке известного стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Финансировать строительство будут за счёт бюджетных средств, а также при поддержке неравнодушных людей.