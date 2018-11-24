Суббота, 24 Ноября 2018 года
19:40:00 МСК

В США ширится климатический лоббизм

Политика

Жесткой критике подвергаются действия Белого дома по выходу из Парижского соглашения

В США ширится климатический лоббизм
josealbafotos
Засуха

Вашингтон, 24 ноября 2018, 19:10 — REGNUM  Синьхуа обращает внимание на ужесточение внутриполитической дискуссии вокруг проблемы глобальных климатических изменений в США, сообщается 24 ноября в официальном сообщении этого китайского государственного агентства.

В США опубликован правительственный доклад, авторы которого утверждают, что изменение климата несет негативные последствия для американского аграрного сектора, энергетики, водной и земельной ресурсной базы; отмечается низкая действенность и неэффективность принимаемых властями страны контрмер.

Причины изменений климата в докладе привычно отыскиваются в «человеческой деятельности», которая ведет к засухам, пожарам, учащению других природных катаклизмов и угрожает экономике США. По оценкам авторов, полный ущерб от климатических перемен в XXI веке может достичь нескольких сотен миллиардов долларов, что превысит нынешний ВВП многих штатов.

Напомним, что в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения, заявив, что для страны оно является слишком затратным и неэффективным. Это решение Белого дома вызвало серьезную критику как за рубежом, в особенности в Европе и Китае, так и внутри США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные соглашения по климату и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить