В США ширится климатический лоббизм

Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Синьхуа обращает внимание на ужесточение внутриполитической дискуссии вокруг проблемы глобальных климатических изменений в США, сообщается 24 ноября в официальном сообщении этого китайского государственного агентства.

В США опубликован правительственный доклад, авторы которого утверждают, что изменение климата несет негативные последствия для американского аграрного сектора, энергетики, водной и земельной ресурсной базы; отмечается низкая действенность и неэффективность принимаемых властями страны контрмер.

Причины изменений климата в докладе привычно отыскиваются в «человеческой деятельности», которая ведет к засухам, пожарам, учащению других природных катаклизмов и угрожает экономике США. По оценкам авторов, полный ущерб от климатических перемен в XXI веке может достичь нескольких сотен миллиардов долларов, что превысит нынешний ВВП многих штатов.

Напомним, что в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения, заявив, что для страны оно является слишком затратным и неэффективным. Это решение Белого дома вызвало серьезную критику как за рубежом, в особенности в Европе и Китае, так и внутри США.