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Правоохранители четырех стран ЮВА совместно патрулируют Меконг

Политика

В ходе рейда проведены антитеррористические учения и тренировка по преодолению чрезвычайных ситуаций

Правоохранители четырех стран ЮВА совместно патрулируют Меконг
Aleksey Gnilenkov
Меконг

Пекин, 24 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Правоохранительные органы Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда завершили очередной, 76-й рейд совместного патрулирования реки Меконг (в Китае именуется Ланьцанцзян); китайские участники экспедиции на пяти судах прибыли в порт Гуаньлэй юго-западной провинции Юньнань, сообщает 24 ноября Синьхуа.

В патрулировании, которое происходило на протяжении пяти суток, участвовали десять катеров и почти 200 правоохранителей из четырех стран-участниц рейда, которые прошли маршрут длиной в 512 км. В процессе патрулирования участники провели антитеррористические учения и отработку навыков взаимодействия на земле при ликвидации и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что первое такое патрулирование прошло в декабре 2011 года, и с тех пор данная четырехсторонняя миссия стала регулярной.

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Политика Китая
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