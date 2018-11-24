Захарова высмеяла ошибку Порошенко про «гибридную войну»

Москва, , 18:49 — REGNUM Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook с иронией прокомментировала опечатку главы Украины Петра Порошенко в словах «гибридная война».

«Поздравляю, — написала Захарова. — Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задала вопрос, неужели новым «оружием Кремля» является гидра?

Напомним, пост со словами о «гидридной войне» Украины с РФ ранее президент Украины Порошенко разместил на странице в соцсети Twitter.

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