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Украина усилит охрану границы с Румынией

Политика

Дополнительные резервы ведомства направлены в Закарпатье и Буковину

Киев, 24 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  Украина из-за контрабанды усилит охрану границы с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал самым проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные резервы ведомства направлены в Закарпатье и Буковину из-за активизации нарушителей. К усилению на госгранице также привлечены подразделения мобильного отряда «ДОЗОР», несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что на участке украино-румынской границы на реке Тиса контрабандисты тяжело ранили начальника погранотряда.

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Контрабанда и борьба с ней
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