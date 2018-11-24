В Кении принят закон об интернет-преступлениях

Найроби, , 17:41 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кениата подписал законопроект о преступлениях в интернете, который был разработан парламентом Кении еще в 2017 году.

По информации новостного агентства VOA Swahili, согласно принятому законопроекту, за оскорбление других людей и распространение ложных сведений в интернете нарушителей ждет большой штраф и длительное тюремное заключение.

Подписание законопроекта уже состоялось, однако парламент призывает к пересмотру законопроекта, для того чтобы удостоверится, что в нем нет положений, противоречащих конституции Кении и нарушающих свободу СМИ и свободу самовыражения.

«Комитет защиты журналистов» еще до принятия законопроекта настоятельно просил президента Кении не подписывать его, поскольку, как считает организация, он нарушает свободу печати.